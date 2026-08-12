Apollo Commercial Real Estate Finance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Apollo Commercial Real Estate Finance gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Apollo Commercial Real Estate Finance einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei -261,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 239,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at