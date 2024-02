Apollo Commercial Real Estate Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Apollo Commercial Real Estate Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,350 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apollo Commercial Real Estate Finance 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apollo Commercial Real Estate Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 41,9 Millionen USD im Vergleich zu 69,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,09 USD. Im Vorjahr hatte Apollo Commercial Real Estate Finance 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Apollo Commercial Real Estate Finance mit einem Umsatz von insgesamt 252,17 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 241,58 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,38 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 305,10 Millionen USD gerechnet.

