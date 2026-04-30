Apollo Commercial Real Estate Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Apollo Commercial Real Estate Finance lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,16 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Apollo Commercial Real Estate Finance ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 144,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at