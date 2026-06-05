Apollo Education Grou a Aktie
WKN: 898968 / ISIN: US0376041051
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05.06.2026 09:00:55
Apollo drops £1.5bn bid for London-listed Bodycote
US private equity group says it may make another offer for components maker in coming monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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