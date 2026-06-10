Apollo Education Grou a Aktie

Apollo Education Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898968 / ISIN: US0376041051

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10.06.2026 16:01:18

Apollo executive says private equity got ‘a little out of whack’

There will be a ‘price to pay’ for industry after exuberance of 2017-22, warns Scott KleinmanWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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