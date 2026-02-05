|
05.02.2026 06:31:28
Apollo Finvest (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Apollo Finvest (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 4,91 INR. Im letzten Jahr hatte Apollo Finvest (India) einen Gewinn von 3,79 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,71 Prozent auf 47,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Finvest (India) 77,9 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
