Apollo Finvest (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Apollo Finvest (India) hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 17,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 224,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 167,9 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at