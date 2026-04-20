McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
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20.04.2026 14:36:30
Apollo Funds To Acquire About 13% Minority Interest In McKesson's Medical-Surgical Solutions
(RTTNews) - McKesson Corporation (MCK), a healthcare service provider, said on Monday that it has inked a deal with Apollo Funds to sell a minority ownership interest in Medical-Surgical Solutions, or MMS, business.
"This transaction represents a meaningful milestone as McKesson executes its separation strategy of MMS in preparation of a planned initial public offering," McKesson said.
Apollo Funds will invest $1.25 billion in convertible preferred equity of MMS to acquire around 13% minority interest. This transaction values MMS at around $13 billion.
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