11.02.2026 06:31:28
Apollo Global Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Apollo Global Management ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Apollo Global Management die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 1,07 USD gegenüber 2,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,88 Milliarden USD – ein Plus von 84,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apollo Global Management 5,36 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Apollo Global Management hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7,33 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,33 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 32,10 Milliarden USD ausgewiesen.
