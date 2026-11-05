Apollo Global Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Apollo Global Management hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,98 Prozent auf 4,74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,87 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at