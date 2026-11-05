|
05.11.2026 06:31:28
Apollo Global Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Apollo Global Management hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,98 Prozent auf 4,74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,87 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.