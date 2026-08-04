Apollo Global Management LLC Aktie
WKN DE: A1H8HC / ISIN: US0376123065
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04.08.2026 12:38:34
Apollo Global Management, Inc Q2 Profit Rises
(RTTNews) - Apollo Global Management, Inc (APO) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $1.336 billion, or $2.15 per share. This compares with $605 million, or $0.99 per share, last year.
Excluding items, Apollo Global Management, Inc reported adjusted earnings of $1.314 billion or $2.11 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 63.7% to $11.153 billion from $6.814 billion last year.
Apollo Global Management, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.336 Bln. vs. $605 Mln. last year. -EPS: $2.15 vs. $0.99 last year. -Revenue: $11.153 Bln vs. $6.814 Bln last year.
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