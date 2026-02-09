Apollo Global Management LLC Aktie
WKN DE: A1H8HC / ISIN: US0376123065
|
09.02.2026 12:51:37
Apollo Global Management, Inc Reports Decline In Q4 Income
(RTTNews) - Apollo Global Management, Inc (APO) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $660 million, or $1.07 per share. This compares with $1.462 billion, or $2.39 per share, last year.
Excluding items, Apollo Global Management, Inc reported adjusted earnings of $1.540 billion or $2.47 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 86.7% to $9.864 billion from $5.283 billion last year.
Apollo Global Management, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $660 Mln. vs. $1.462 Bln. last year. -EPS: $1.07 vs. $2.39 last year. -Revenue: $9.864 Bln vs. $5.283 Bln last year.
