Apollo Global Management LLC Aktie

Apollo Global Management LLC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H8HC / ISIN: US0376123065

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 12:51:37

Apollo Global Management, Inc Reports Decline In Q4 Income

(RTTNews) - Apollo Global Management, Inc (APO) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $660 million, or $1.07 per share. This compares with $1.462 billion, or $2.39 per share, last year.

Excluding items, Apollo Global Management, Inc reported adjusted earnings of $1.540 billion or $2.47 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 86.7% to $9.864 billion from $5.283 billion last year.

Apollo Global Management, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $660 Mln. vs. $1.462 Bln. last year. -EPS: $1.07 vs. $2.39 last year. -Revenue: $9.864 Bln vs. $5.283 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Apollo Global Management LLC (A)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Apollo Global Management LLC (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte uneinheitlich starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen