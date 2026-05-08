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08.05.2026 06:31:29
Apollo Global Management mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Apollo Global Management äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,680 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Apollo Global Management mit einem Umsatz von insgesamt 4,93 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,15 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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