Apollo Global Management Posts Loss In Q3

(RTTNews) - Apollo Global Management, Inc. (APO) posted a third quarter GAAP net loss to stockholders of $1.1 billion or $1.78 per share, driven primarily by unrealized mark-to-market losses on certain investments within the Retirement Services segment resulting from higher interest rates. This is compared to net income attributable to stockholders of $1.7 billion or $$2.78 per share, a year ago. Adjusted net income totaled $1.3 billion, or $2.07 per share, for the third quarter. Fee related earnings was $802 million or $1.28 per share, for the quarter.

Third quarter total revenues declined to $4.74 billion from $9.82 billion, previous year. Fee Related Revenues were $1.37 billion, up 19.7% from last year.

Apollo Global Management has declared a cash dividend of $0.5625 per share of its Common Stock for the third quarter ended September 30, 2026. This dividend will be paid on November 30, 2026 to holders of record at the close of business on November18, 2026.

In pre-market trading on NYSE, Apollo Global shares are down 0.05 percent to $119.40.

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