Apollo Hospitals Enterprise: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Apollo Hospitals Enterprise äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,82 INR. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Hospitals Enterprise 27,10 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Apollo Hospitals Enterprise 66,06 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 135,04 INR gegenüber 100,56 INR im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 252,29 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 217,94 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at