Apollo Hospitals Enterprise: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Apollo Hospitals Enterprise veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,94 INR. Im Vorjahresviertel waren 25,89 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 64,77 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Hospitals Enterprise 55,27 Milliarden INR umgesetzt.

