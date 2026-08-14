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14.08.2026 06:31:29
Apollo Hospitals Enterprise stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Apollo Hospitals Enterprise gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 40,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 30,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 70,44 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 58,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 39,09 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 68,96 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
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