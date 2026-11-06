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06.11.2026 06:31:28
Apollo Hospitals Enterprise zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Apollo Hospitals Enterprise hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43,82 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33,19 INR je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apollo Hospitals Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,15 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 63,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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