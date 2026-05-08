Apollo Investment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Apollo Investment hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD gegenüber 0,320 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Apollo Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at