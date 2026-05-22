Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Bid Corporation Aktie

Bid Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537

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22.05.2026 16:23:59

Apollo makes £1.5bn bid for London-listed Bodycote

FTSE 250 components group says takeover proposal is latest in several efforts by US firm to buy its businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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