Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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22.05.2026 16:23:59
Apollo makes £1.5bn bid for London-listed Bodycote
FTSE 250 components group says takeover proposal is latest in several efforts by US firm to buy its businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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