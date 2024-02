Apollo Medical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Apollo Medical präsentierte in der am 28.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apollo Medical ein EPS von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Apollo Medical im vergangenen Quartal 353,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apollo Medical 294,2 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,37 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at