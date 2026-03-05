Apollo Medical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apollo Medical ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Apollo Medical die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 950,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apollo Medical einen Umsatz von 665,2 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,460 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Apollo Medical 0,900 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,18 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,03 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at