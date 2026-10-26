Apollo Micro Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Apollo Micro Systems hat am 24.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,88 Milliarden INR – ein Plus von 72,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apollo Micro Systems 2,25 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at