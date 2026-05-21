Apollo Micro Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Apollo Micro Systems gab am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 81,28 Prozent auf 2,93 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,18 INR beziffert. Im Vorjahr waren 1,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Apollo Micro Systems 9,04 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at