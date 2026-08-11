Apollo Micro Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Apollo Micro Systems hat am 08.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,75 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,560 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 88,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apollo Micro Systems einen Umsatz von 1,34 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at