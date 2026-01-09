Apollo Education Grou a Aktie
WKN: 898968 / ISIN: US0376041051
|
09.01.2026 06:00:28
Apollo searches for new European head as it steps up dealmaking in the region
Move is second change to European leadership team in quick successionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!