Apollo Silver hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Apollo Silver lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apollo Silver -0,050 CAD je Aktie generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 CAD. Im Vorjahr hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at