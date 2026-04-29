Apollo Silver öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Apollo Silver hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at