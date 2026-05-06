Apollo Strategic Growth Capital Cons of 1 A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Apollo Strategic Growth Capital Cons of 1 A hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Strategic Growth Capital Cons of 1 A 0,160 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Apollo Strategic Growth Capital Cons of 1 A mit einem Umsatz von insgesamt 840,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 621,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 35,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at