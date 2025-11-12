Apollo Strategic Growth Capital Cons of 1 A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Apollo Strategic Growth Capital Cons of 1 A stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apollo Strategic Growth Capital Cons of 1 A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 674,0 Millionen USD im Vergleich zu 597,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at