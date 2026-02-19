Apollo Strategic Growth Capital Cons of 1 A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Apollo Strategic Growth Capital Cons of 1 A gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 792,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 591,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,210 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,300 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,72 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

