Apollo Global Management LLC Aktie

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WKN DE: A1H8HC / ISIN: US0376123065

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26.10.2026 13:19:32

Apollo To Take Minority Equity Stake In Mubadala Capital; Additional Strategic Investors To Join

(RTTNews) - Mubadala Capital, the alternative asset management arm of Mubadala Investment Company, announced a strategic investment from Apollo (APO). Apollo will take a minority equity stake in Mubadala Capital and commit capital across its various investment strategies. Additional strategic investors will also join as minority shareholders in Mubadala Capital and, together with Apollo, are expected to commit an aggregate of $5 billion to Mubadala Capital's investment strategies at initial close.

Apollo joins the founders of Silver Rock Financial as an equity holder in Mubadala Capital. Mubadala Investment Company remains the majority shareholder. Following the addition of new equity shareholders, Mubadala Capital will continue to operate independently.

At last close on NYSE, Apollo shares were trading at $112.83.

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