easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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10.07.2026 08:08:55
Apollo trumps Castlelake with £5.7bn deal to buy easyJet
Low-cost airline says offer ‘delivers a superior outcome for easyJet shareholders’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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