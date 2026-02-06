Apollo Tyres öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Apollo Tyres lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 7,43 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apollo Tyres 5,31 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,77 Prozent auf 77,43 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

