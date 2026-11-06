Apollo Tyres stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Apollo Tyres präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,62 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,07 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 79,68 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 68,31 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at