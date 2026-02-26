Apollo Global Management Aktie

Apollo Global Management

WKN DE: A3DB5F / ISIN: US03769M1062

26.02.2026 11:55:40

Apollo und BNP Paribas wollen bei Privatkrediten kooperieren - Agentur

DOW JONES--Apollo Global Management und BNP Paribas arbeiten nach Informationen von Bloomberg an einer Partnerschaft, um Kredite für Unternehmens- und Private-Equity-Kunden in Europa zu arrangieren. Die ungenannten Quellen, auf die sich die Nachrichtenagentur in ihrem Bericht stützt, machten keine Angaben zum Volumen einer möglichen Zusammenarbeit. Die Parteien stünden kurz vor einer Einigung, hieß es weiter. Apollo und BNP Paribas lehnten es laut Bloomberg ab, zu dem Bericht eine Stellungnahme abzugeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 05:55 ET (10:55 GMT)

