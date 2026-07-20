Apotea Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Apotea Registered präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,690 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2,03 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,83 Milliarden SEK umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,743 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 2,03 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at