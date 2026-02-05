|
Apotea Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Apotea Registered ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Apotea Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,470 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,85 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,73 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,800 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,90 Milliarden SEK belaufen hatte.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,06 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Apotea Registered 7,20 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,54 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,39 SEK und einen Umsatz von 7,26 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.
