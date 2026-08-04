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04.08.2026 15:10:40
APP/PEPP-Anleihebestände der EZB sinken im Juli um 52 Mrd Euro
DOW JONES--Der Bestand an Anleihen, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen der Kaufprogramme APP und PEPP erworben wurden, hat sich im Juli weiter verringert. Wie aus Daten von der EZB-Website hervorgeht, sank der Bestand an APP-Anleihen gegenüber dem Vormonat um 27 Milliarden Euro auf 2.120 Milliarden Euro und der an PEPP-Anleihen um rund 25 Milliarden auf 1.369 Milliarden Euro. Die Bestände sinken in dem Maße, wie Papiere fällig werden.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)
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