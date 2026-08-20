Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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20.08.2026 12:18:00

App-Store-Vorschlag von Apple: EU lobt Änderungen - will aber beobachten

Nach einer „Non-compliance“-Entscheidung der EU hat Apple im App Store nachgebessert. Nun kam eine Antwort aus Brüssel – positiv, aber vorsichtig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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