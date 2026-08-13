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13.08.2026 19:52:01
AppFolio General Counsel Evan Pickering Sells 727 Shares
Evan Pickering, General Counsel of AppFolio, Inc. (NASDAQ:APPF), disposed of 727 shares of Class A Common Stock on Aug. 10 and Aug. 11, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($200.25); post-transaction value based on Aug. 12, 2026 market close ($196.77).AppFolio is a leading provider of cloud-based software solutions for the real estate industry, with a market capitalization of $7.3 billion and TTM revenue of $1.0 billion. The company maintains a strong profitability profile with TTM net income of $157.5 million, demonstrating the scalability and efficiency of its subscription-based business model. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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