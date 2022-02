AppHarvest präsentierte Quartalsergebnisse

AppHarvest präsentierte in der am 25.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,880 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,740 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,800 USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 1,083 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 8,30 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at