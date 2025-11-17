Appier Group,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Appier Group,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 10,50 JPY. Im letzten Jahr hatte Appier Group,Inc Registered einen Gewinn von 7,97 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,37 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Appier Group,Inc Registered einen Umsatz von 9,05 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at