Appier Group,Inc Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Appier Group,Inc Registered präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 18,65 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Appier Group,Inc Registered 10,50 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,85 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Appier Group,Inc Registered einen Umsatz von 11,37 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at