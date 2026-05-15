Appier Group,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Appier Group,Inc Registered lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,68 JPY gegenüber 0,340 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Appier Group,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at