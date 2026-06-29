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29.06.2026 06:31:29
Appili Therapeutics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Appili Therapeutics A hat am 26.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 140,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,24 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,10 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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