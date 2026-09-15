Appirits: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Appirits hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Appirits hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,380 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,47 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at