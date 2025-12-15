|
Appirits mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Appirits hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 21,80 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,890 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,46 Milliarden JPY – ein Plus von 10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Appirits 2,23 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
