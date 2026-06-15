Appirits öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Appirits hat am 12.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,440 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent auf 2,50 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at