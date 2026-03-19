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19.03.2026 06:31:28

Appirits stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Appirits ließ sich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Appirits die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -84,71 JPY. Ein Jahr zuvor waren 25,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2,34 Milliarden JPY, gegenüber 2,55 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,57 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 115,330 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Appirits 11,20 JPY je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 9,96 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,01 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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